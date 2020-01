Milano: Sala, città faccia i conti con la figura di Craxi e con Psi

- Milano faccia i conti con la figura di Bettino Craxi e con il Psi, magari attraverso un dibattito in Consiglio comunale. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti della figura di Bettino Craxi a margine della presentazione del libro dell'ex ministro della giustizia Claudio Martelli si è detto "assolutamente disposto a promuovere un dibattito" sulla figura dell'ex leader socialista. "Non ho nulla da eccepire a una richiesta seppur legittima di dedicargli una via - ha detto Sala - ma io penso che soprattutto la sua città debba fare i conti con Craxi. Non è un tema di riconciliarsi a tutti i costi, ma si tratta di riprendere dal passato qualcosa di cui Milano ha bisogno, penso sia il momento che la sua città faccia i conti con Craxi e con il Psi". (Rem)