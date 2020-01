Legge Bilancio: operativa la ripartizione di risorse per il 2020 a favore dei Comuni italiani

- Il Viminale ha ripartito i 500 milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2020 a favore di tutti i Comuni italiani. Le risorse assegnate - da 50.000 a 250.000 sulla base delle quote stabilite per sette fasce di popolazione - sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un comunicato del Viminale precisa che, contestualmente, è stato assegnato il fondo di 22,5 milioni di euro destinato per il 2020 a tutti i 1.940 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Il contributo - pari a 11.597,20 di euro per ciascun ente locale – è finalizzato al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e all’ abbattimento delle barriere architettoniche. I decreti, con i relativi allegati, sono accessibili dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina "dait.interno.gov.it/finanza-locale".(Com)