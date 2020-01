Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta l’Ufficio di Scopo “Innovazione per le Politiche comportamentali R2” e i primi risultati dell’applicazione dei principi dell’Economia comportamentale su riscossione tributi e partecipazione dei cittadini. Interviene il delegato della Sindaca per le Politiche Comportamentali Federico Raimondi Slepoi.Sala Laudato Si’, Palazzo Senatorion (ore 9:30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia incontra i ragazzi del Servizio Civile che inizieranno il progetto presso le Biblioteche di Roma CapitaleSala della Protomoteca, Campidoglio (ore 9:30)- Assemblea capitolina.Aula Giulio Cesare, Campidoglio (ore 14-19) (segue) (Rer)