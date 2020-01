Energia: consorzio israelo-statunitense inizia a pompare gas naturale in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio di società israeliane e statunitensi ha iniziato a pompare gas naturale da Israele in Egitto dopo anni di dubbi sul fatto che il progetto potesse sopravvivere a una serie di sfide politiche, di sicurezza e burocratiche nella Regione. Lo riferisce il "Wall Street Journal". Nell'ambito dell'accordo stimato in 20 miliardi di dollari siglato tra i partner israeliani, statunitensi ed egiziani circa due anni fa, Noble Energy con sede a Houston e Delek Drilling con sede a Tel Aviv forniranno 85 miliardi di metri cubi di gas naturale per oltre 15 anni dai campi israeliani di Tamar e Leviathan alla compagnia Egypt's Dolphinus Holdings. L'accordo è "il primo nel suo genere e portata da quando, 40 anni fa, è stato firmato il trattato di pace tra Israele e l'Egitto", ha affermato il ministro israeliano dell'Energia Yuval Stienitz, parlando alla radio pubblica israeliana. Il gas di Gerusalemme pompato in Egitto dovrebbe aiutare il Paese arabo più popoloso a soddisfare la domanda locale, ma in futuro potrebbe essere liquefatto ed esportato dall'Egitto altrove, hanno affermato dalla Delek. (Was)