Migranti: capigruppo Senato non trova accordo su data voto su Salvini, decisione passa a Gasparri

- Non è stata raggiunta l'unanimità all'interno della Conferenza dei capigruppo del Senato in merito al rinvio del voto della Giunta per le immunità sull'autorizzazione a procedere che deve decidere sul caso del leader della Lega, Matteo Salvini, nell'ambito della vicenda giudiziaria legata a nave Gregoretti. La maggioranza, come spiegato al termine di una riunione-fiume dal capogruppo Pd, Andrea Marcucci, ha chiesto alla presidente, Maria Elisabetta Casellati, di proporre al presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, di rinviare la riunione che è in calendario il prossimo lunedì 20 gennaio, per spostarla a dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Secondo Marcucci, Casellati avrebbe detto che l'organismo parlamentare potrà in ogni caso riunirsi e che riporterà la richiesta della maggioranza allo stesso Gasparri. Stando alla ricostruzione, sarà quindi quest'ultimo a decidere sul rinvio o meno del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. "La maggioranza era compatta sul rinvio del voto", ha spiegato ancora il senatore del Pd, secondo il quale, però, "Gasparri ha già deciso" che la Giunta voti il 20 gennaio, come da calendario approvato lo scorso 19 dicembre. A quel punto, "ognuno prenderà politicamente la propria decisione", ha aggiunto Marcucci. Si attende quindi domani un colloquio tra Casellati e Gasparri sulla data del voto sul caso Gregoretti. "Si saprà, credo, domani", ha affermato il presidente dei senatori del Pd. Salvini è accusato dalla Procura di Catania di sequestro di persona nei confronti di 131 migranti, bloccati a bordo della nave nel porto di Augusta dalla notte del 27 luglio fino al 31 luglio, quando fu autorizzato lo sbarco.(Rin)