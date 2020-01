Usa: "Libro beige" Fed, crescita resta modesta

- L'economia statunitense sta entrando nel 2020 su basi solide, dopo aver mantenuto la sua modesta espansione nelle ultime sei settimane del 2019. E' quanto emerge, riferisce il "Wall Street Journal", dal Rapporto della Federal Reserve, la Fed (la Banca centrale statunitense) sull'attività delle imprese dell'intero Paese, noto come "Libro beige". Per la Fed, il mercato del lavoro che marcia, il lento aumento dei prezzi e una solida stagione nel periodo natalizio, in particolare tra gli acquirenti online, hanno compensato la debolezza della produzione, ma l'incertezza commerciale e i dazi hanno continuato a pesare su alcune compagnie. "Le aspettative a breve termine sono rimaste modestamente favorevoli in tutta la nazione", ha continuato l'Istituto di credito centrale. Il Rapporto suggerisce che le aziende sono fiduciose nelle loro prospettive. Le banche hanno riferito che i volumi dei prestiti sono stabili o in crescita moderata. L'edilizia è in espansione, mentre le vendite di veicoli hanno mostrato una crescita moderata. Quanto alle aziende agricole ed energetiche, hanno registrato scarsi cambiamenti nel periodo sotto esame. (segue) (Was)