Usa: "Libro beige" Fed, crescita resta modesta (2)

- La Fed quindi riferisce che l'industria manifatturiera è rimasta indebolita dalle incertezze commerciali, con alcune aree che hanno riportato tagli all'occupazione o rallentamenti e alcuni produttori hanno dovuto rivedere al ribassi i prezzi dei loro prodotti. Si sperava, poi, che i recenti accordi commerciali potessero essere di buon auspicio per gli esportatori, ma nella regione di Dallas, in Texas, alcuni stabilimenti chimici hanno affermato che il cosiddetto accordo commerciale di "Fase uno" con la Cina "eliminerebbe i dazi da alcune forme di plastica, ma lascerebbe in vigore quelli su molti altri prodotti". I produttori agricoli della Regione però sono stati incoraggiati dalla firma di un nuovo accordo commerciale nordamericano (ex Nafta, ndr). (segue) (Was)