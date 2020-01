Usa: "Libro beige" Fed, crescita resta modesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre settori, tuttavia, sono rimasti diffidenti nei confronti dei dazi, come quello del vino. E ancora il "Libro beige" ha rilevato che le pressioni inflazionistiche sono rimaste complessivamente modeste, mentre le tendenze nel settore immobiliare residenziale sono differenziate: se nella regione di Boston, una serie penuria immobiliare ha pesato sulle vendite, a New York, al contrario, i prezzi si stanno indebolendo a causa dell'eccesso di offerta. (Was)