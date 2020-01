Migranti: De Petris (Leu) su Gregoretti, si vuole fare campagna elettorale su decisione giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della Giunta per le immunità del Senato "siamo ad una situazione paradossale in cui l'opposizione fa la maggioranza e la maggioranza l'opposizione". E quanto ha dichiarato la capogruppo di Leu a Palazzo Madama, Loredana De Petris, al termine della Conferenza dei capigruppo del Senato durata oltre due ore e mezza che ha portato ad un nulla di fatto sul possibile rinvio del voto della Giunta per le immunità sull'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, nell'ambito della vicenda Gregoretti. "I rappresentanti dei gruppi di maggioranza sono sotto rappresentati mentre quelli di opposizione sovrarappresentanti", ha rilevato De Petris ricordando che il suo gruppo, insieme al Misto e ad Italia Viva rimangono fuori dall'organismo parlamentare". Si tratta di una compsoizone capziosa. Siamo in situazione paradossale, si è voluto forzare per cercare di fare campagna elettorale sulla decisione della Giunta", ha concluso la senatrice di Leu. (Rin)