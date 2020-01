Iran: dipartimento di Stato Usa annulla improvvisamente al Congresso due informative riservate su Teheran

- Il dipartimento di Stato Usa ha cancellato improvvisamente due informative congressuali riservate relative alla crisi iraniana in corso che erano previste per oggi, fornendo poche o nessuna spiegazione. Lo ha appreso da fonti del Congresso la "Cnn". Alla commissione per gli Affari esteri della Camera si sarebbe dovuta tenere un'informativa sulla sicurezza delle ambasciate, mentre alla commissione per le Relazioni estere del Senato si attendeva una comunicazione sulla politica delle autorità di Teheran sull'uso della forza. Le informative erano state calendarizzate dopo l'attacco che ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani. Una fonte parlamentare ha detto alla "Cnn" che la richiesta di modifica dell'argomento è stata fatta il 7 gennaio. La legge, in tema di minacce alle ambasciate, richiede informative mensili per le Commissioni di sicurezza nazionale in entrambe le Camere. (Was)