Usa: Assemblea generale Virginia approva risoluzioni di ratifica per parità diritti donne (Era)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale dello Stato della Virginia in Usa ha approvato oggi risoluzioni per ratificare l'emendamento sulla parità dei diritti (Era), da un secolo il sogno di progressiste e femministe. I provvedimento, riferisce la "Cnn", vieta la discriminazione sulla base del sesso e garantirà l'uguaglianza per le donne ai sensi della Costituzione dello Stato. Entrambe le Camere sono controllate dai Democratici che per primi lo hanno approvato nella Camera dei delegati della Virginia con 59 voti favorevoli e 41 contrari prima che il Senato statale approvasse la sua risoluzione gemella, con 28 voti a favore e 12 contrari. Le risoluzioni devono essere formalmente approvate da ogni Camera prima che la Virginia diventi ufficialmente il 38mo Stato a ratificare l'emendamento. Al provvedimento tuttavia è stata già dichiarata una guerra legale. Gli oppositori, infatti, sostengono che la misura aprirà la strada a un maggiore accesso all'aborto e affermano che le protezioni per la parità di diritti delle donne sono già state sancite a livello federale e statale. (Was)