Brasile: il governo conferma l'appoggio degli Stati Uniti all'ingresso nell'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha confermato che gli Stati Uniti hanno formalizzato oggi, 15 gennaio, l'appoggio all'entrata del Paese nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo riferisce in un comunicato del ministero degli Esteri brasiliano (Itamaraty) pubblicato dal quotidiano "Estato de Sao Paulo". "La proposta degli Stati Uniti dà immediato inizio al processo di accesso del Brasile all'organizzazione", si legge nel comunicato. Per Itamaraty "la posizione degli Stati Uniti riflette la maturazione di una partnership che è in costruzione sin dall'inizio del governo Bolsonaro, basata in una comune visione del mondo. Si tratta di una relazione strategica di lungo periodo che di sviluppa intorno a tre principi chiave: i valori della democrazia, la crescita economica e la sicurezza". (segue) (Brb)