Brasile: il governo conferma l'appoggio degli Stati Uniti all'ingresso nell'Ocse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva salutato la decisione degli Stati Uniti di nominare il suo come il prossimo Paese ad avviare il processo di adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "La notizia è stata molto gradita, ci stavo lavorando da mesi in maniera riservata.", ha detto Bolsonaro segnalando che il suo governo è già a buon punto nel percorso di accesso all'organismo. "Ora per poter accedere all'Ocse ci sono più di cento requisiti da ottemperare per i quali tuttavia siamo molto avanti, anche più avanti di molti paesi come l'Argentina", ha detto il capo di Stato ai giornalisti lasciando il palazzo presidenziale questa mattina. (segue) (Brb)