Turchia-Egitto: Cavusoglu, inaccettabile irruzione polizia egiziana nella sede di “Anadolu” al Cairo

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha definito “inaccettabile” l’irruzione da parte della polizia egiziana negli uffici dell’agenzia di stampa turca “Anadolu” al Cairo che ha portato all’arresto di quattro persone. "Un simile raid da parte della polizia egiziana contro l’agenzia Anadolu è inaccettabile", ha dichiarato il ministro in un'intervista televisiva all’emittente “Cn Turk”. Ieri sera la polizia egiziana ha fatto irruzione nell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia di stampa turca "Anadolu" al Cairo, arrestando quattro persone tra cui un cittadino turco. Secondo quanto riferito dalla stessa agenzia di stampa non è chiaro dove siano stati condotti i quattro dipendenti. Intanto la Turchia ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata egiziana ad Ankara per riferire in merito all’irruzione.(Tua)