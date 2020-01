Comuni: Palmeri (Epi), incontro tra Sala Raggi e De Magistris non entusiasmante, sindaco di Milano non segua quello di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale a Milano, capogruppo della lista d'opposizione "Io corro per Milano" e consigliere regionale lombardo di Energie per l'italia, Manfredi Palmeri, su Facebook commenta la foto dei primi cittadini di Roma, Milano e Napoli e osserva che "non è molto entusiasmante la foto dell'incontro dei tre sindaci oggi in Campidoglio, tre esperti di immagine e di narrazione che però, per quanto si sforzino, qui non ce la fanno proprio a trasmettere un messaggio positivo. Milano in effetti è sempre più vicina a Roma e Napoli per... buche nelle strade! E un bel quadretto così oggi ha un suo perché". ""Il tema a quanto pare - prosegue Palmeri - era quello di una forma di Autonomia per le principali Città italiane. Se è così, è molto sbagliato che Sala lo tratti insieme a Roma, che gode già di uno status istituzionale diverso, che ha avuto amministrazioni che hanno gestito molto male le risorse aggiuntive arrivatele direttamente, che ha beneficiato di privilegi con asimmetrie di disponibilità economiche a danno di altri Comuni, Milano in primis, che si vede dedicato un punto del programma di questo governo, con lo sviluppo di Roma Capitale, al contrario di Milano, non citata e trattata come tutte le altre Città metropolitane che hanno invece caratteristiche molto differenti, che non ha particolari buone pratiche amministrative da esportare a Milano, che ha le ex municipalizzate allo sbando gestionale, che è insufficiente nell'erogazione dei servizi ai cittadini". "Simbolicamente anche per questo non è positivo che sia stato ilsSindaco di Milano a dovere andare da quello di Roma, che non vi sia traccia dell'evento sul sito del Comune, che non ci sia stato un comunicato istituzionale, che Sala abbia solo ritwittato quanto scritto dalla Raggi senza chiarire il perché di questa azione. È un bene se adesso la sinistra milanese crede finalmente nell'Autonomia e nella necessità che Milano abbia una diversa configurazione istituzionale (come sostengo da tempo meglio qualcosa come Città Regione che Città Stato o Città metropolitana replicante la vecchia Provincia). È un male se lo fa in questo modo", ha concluso Manfredi Palmeri. (com)