M5s: Giorgetti (Lega), non avrà più consenso necessario per essere determinante a livello nazionale

- Il Movimento 5 stelle non avrà più il consenso necessario per essere determinante a livello nazionale. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti (Lega), ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7. "Io sono uno di quelli che spinse per il governo gialloverde, perché penso che una forza politica che prende il 33 per cento dei voti - ha detto Giorgetti - non possa essere esclusa dal governo. Oggi però i 5 stelle stanno subendo una profonda crisi di identità e in questo momento non è più ragionevole ipotizzare di tornare con loro al governo e credo che il M5s non avrà più il consenso necessario per essere determinante a livello nazionale". Giorgetti ha anche detto che, se l'attuale governo "in tutte elezioni viene sconfessato da voto popolare, qualcuno debba trarne le conseguenze. Dovrebbe farlo Conte, ma anche il segretario del Pd, Zingaretti", ha aggiunto Giorgetti secondo il quale "dopo la sconfitta alle Europee, Conte ha assunto una dimensione politica propria, ha giocato una sua partita. Secondo me - ha concluso l'esponente leghista - il futuro politico del premier Conte sarà slegato da quello dei 5 stelle". (Rin)