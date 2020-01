Lavoro: Capone (Ugl), sempre dalla parte dei lavoratori, pronti a prossimi 70 anni

- “Sono settanta anni di vita per la Cisnal poi diventata Ugl. Sono settanta anni di lotte, di battaglie dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici per il riconoscimento dei loro diritti. Noi ci prepariamo ai prossimi settanta anni cambiando il nostro logo, ma non cambia la sostanza, la determinazione e la volontà. Siamo pronti ad ascoltare i lavoratori che oggi non sono rappresentati”. Lo ha detto il segretario generale di Ugl, Paolo Capone, in occasione della presentazione del nuovo logo e dei festeggiamenti per i settanta anni di storia del sindacato, riferendosi a categorie di lavoratori “come i rider o quelli che lavorano a partita Iva pur svolgendo un impiego subordinato – ha sottolineato -. Guardiamo ai 7 milioni e mezzo di lavoratori nelle piccole e piccolissime aziende che non sono mai stati rappresentati. Questa è l’Ugl di oggi e sarà soprattutto l’Ugl di domani”.(Rer)