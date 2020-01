Olimpiadi 2026: Sala, nomine entro metà settimana prossima

- L'incontro di oggi a Roma sulla legge olimpica "è andato molto bene" e a metà della settimana prossima ci saranno le nomine per il board della fondazione. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del libro "L'antipatico", scritto dall'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli e dedicato alla figura di Bettino Craxi. "Da un lato il ministro ci ha rassicurato sul fatto che i tempi della legge olimpica saranno in linea con le necessità del Cio - ha proseguito Sala - dall'altro tutti i soci hanno assicurato che le nostre nomine nella fondazione avverranno a breve. Per quanto riguarda Milano a metà della settimana prossima certamente lo faremo". A chi gli ha chiesto se ci sia sul tavolo il nome dell'attuale presidente di Atm Luca Bianchi, Sala ha risposto che "domani si riunisce il comitato dei saggi e sarebbe sleale anticipare un giudizio rispetto al loro". (Rem)