Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Gli assessori della Regione Lazio all'Agricoltura Enrica Onorati, al Lavoro Claudio Di Berardino e alla Mobilità Mauro Alessandri, intervengono all'incontro "Le misure di contrasto al Caporalato".Istituto agrario San Benedetto in via M.Siciliano 4, Borgo Piave a Latina (ore 10)- L’assessora al Turismo e Pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese partecipa alla presentazione di “L’invisibilità non è un superpotere - Fotografie e lastre per dire no alla violenza sulle donne”. Partecipano Fabrizio d’Alba, Direttore generale Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e l’attrice Francesca Reggiani.WeGil a largo Ascianghi 5 a Roma (ore 11) (segue) (Rer)