Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Il Mibact con Enit-Agenzia nazionale del turismo italiana presenta il piano annuale di marketing e promozione del brand Italia. Interviene, tra gli altri, il Sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi.Sala Italia Enit in via Marghera 2 a Roma (ore 10)- Test di ammissione ai corsi di laurea della Luiss per l'anno accademico 2020-2021.Hotel Ergife in via Aurelia 619 (ore 15:30)- La presidente del municipio I di Roma Sabrina Alfonsi, con gli assessori Emiliano Monteverde e Giovanni Figà Talamanca, presentano la donazione fatta alle scuole dell’infanzia comunali del territorio.Scuola Umberto I in via Cassiodoro 2/A (ore 12) (Rer)