Prescrizione: Gubitosa (M5s), Italia viva sceglie isolamento e sponda Lega

- Con la bocciatura della proposta di legge Costa è stata preservata la riforma della prescrizione voluta dal ministro Bonafede. Lo afferma Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 stelle. "Lo stop della prescrizione a partire dalla sentenza di primo grado di giudizio è una conquista di civiltà e di giustizia e le forze di governo, ad eccezione di Italia Viva, hanno avuto la forza di difendere questo straordinario risultato", scrive in una nota Gubitosa. "La scelta del gruppo di Matteo Renzi è stata quella di isolarsi e formare un asse con la Lega di Matteo Salvini. E' un fatto grave e, come già sottolineato dal presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo, dovrà essere valutato attentamente nelle sedi opportune", conclude Gubitosa. (Com)