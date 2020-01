Droga: scoperti e sequestrati 14 kg di marijuana nel Reggino

- Scoperti e sequestrati 14 chili di marijuana. L’operazione è avvenuta a Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. In azione i carabinieri della locale sezione operativa (insieme ai finanzieri di Gioia Tauro) che, all’interno di un terreno in località Madama Anna, hanno rinvenuto tre bidoni di plastica al cui interno erano stati occultati trentaquattro involucri contenenti droga. Secondo le stime degli investigatori, la marijuana avrebbe potuto fruttare ai trafficanti un introito pari a circa 20mila euro. (Ren)