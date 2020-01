Milleproroghe: Ronzulli (FI) su cannabis, non rientri dalla finestra ciò che è uscito dalla porta

- La vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, chiede al presidente della Camera, Roberto Fico, di non far "rientrare dalla finestra quello che opportunamente al Senato è uscito dalla porta principale. Nel corso della discussione sulla manovra, infatti, a Palazzo Madama è stato tecnicamente dichiarato inammissibile un emendamento del Movimento 5 stelle in favore della legalizzazione della cannabis. Immaginare che la stessa misura - aggiunge Ronzulli - possa essere ammessa nel Milleproroghe appare addirittura ancora più paradossale. Quale sarebbe il termine da prorogare circa l'uso delle droghe? Il presidente della Camera non forzi il regolamento, sia garante dell'Assemblea rappresentativa che dirige ed eviti storture che finirebbero per imporsi, dal punto di vista parlamentare, come precedenti pericolosi per il futuro e, per le abitudini e la salute dei nostri ragazzi, come un rischiosissimo avallo all'uso di sostanze stupefacenti", conclude Ronzulli.(Rin)