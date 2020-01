Valle d'Aosta: ricostituito il consiglio territoriale per l'immigrazione

- Oggi pomeriggio si è ricostituito il consiglio territoriale per l’immigrazione della Valle d’Aosta, soggetto che si occupa di attuare a livello locale le politiche per l’immigrazione decise a livello nazionale. Lo ha reso noto la Regione valdostana. In una nota, i dettagli dell'iniziativa: "Il consiglio territoriale, presieduto dal presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie, è composto dai rappresentanti delle amministrazioni periferiche dello Stato e dai rappresentanti degli uffici regionali competenti, a vario titolo, in materia di immigrazione, dal sindaco di Aosta ed eventualmente dai sindaci interessati agli argomenti in discussione, dal presidente della Chambre valdotaine des entreprises et des activités liberales, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai rappresentanti delle associazioni degli stranieri operanti nel territorio della Valle d’Aosta, dai rappresentanti delle associazioni e degli enti localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati". Come primo punto all’ordine del giorno, il consiglio territoriale ha provveduto a riattivare i gruppi di lavoro in materia di politiche del lavoro e della formazione, politiche sociali e abitative e politiche dell’integrazione. E’ seguito poi un momento informativo sul funzionamento del sistema di accoglienza approntato in Valle d’Aosta per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, durante il quale sono stati raccolti i contributi dei sindaci dei Comuni dove hanno sede le strutture di accoglienza. (Ren)