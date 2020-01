Olimpiadi 2026: presidente Fontana, clima positivo, entro marzo gli strumenti per operatività

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota al termine della riunione sulle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina svoltasi oggi a Roma alla presenza del ministro Spadafora, fa sapere che si è trattato di "un confronto positivo e utile, per proseguire il percorso che ci porterà dritti verso la vera e propria fase organizzativa dei Giochi Olimpici", in cui è stato assunto "un impegno comune e condiviso per arrivare entro marzo a raggiungere gli obiettivi della Legge olimpica e dell'operatività della Fondazione e dell'Agenzia". "In un clima di concreta collaborazione - conclude il governatore - ci siamo confrontati sui contenuti e sulle azioni da perseguire con l'obiettivo comune di essere pronti e preparati ad affrontare questa grande e affascinante sfida". (com)