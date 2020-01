Rifiuti Roma: Ama, acquisiti documenti da Guardia di finanza, non riguardano bilanci

- Oggi la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti presso la società Ama. Ama, in una nota, precisa che i documenti acquisiti riguardano altra indagine della Procura di Roma non riferibile alle inchieste in corso sui bilanci dell’azienda. Tale indagine è scattata a seguito di una denuncia effettuata dall’azienda stessa su tutt’altro tema. (Com)