Milano: De Corato, 3.943 immobili occupati sono tanti, ma bene volontà prefetto di riportare legalità

- "Fa piacere la volontà del Prefetto di riportare la legalità in stabili occupati abusivamente, come fa piacere apprendere dalle sue parole che 'Non si ripeterà più quello che è successo a Capodanno in via Gola'". Commenta così l'ex vice Sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, quanto dichiarato dal prefetto Renato Saccone in merito alle occupazioni abusive in città. "In via Gola, quanto accaduto quest'anno era già successo tre anni fa e, nonostante ciò, il centro sociale si trova ancora dov'era allora. Anche quest'anno nessuno è finito in manette per quanto acceduto la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Mi auguro che la Digos abbia fatto un rapporto con i nomi di chi ha compiuto quell'operazione". "3.943 immobili occupati sono ancora tanti. Spero dunque - conclude De Corato - vengano accelerati gli interventi di sgombero o di recupero così da ripristinare la legalità nel minor tempo possibile".(com)