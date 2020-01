Craxi: Battilocchio (FI), fu patriota vero, si apra riflessione e si scriva finalmente pagina di verità

- Bettino Craxi fu un patriota vero e, a vent'anni dalla sua morte, è il momento di aprire una riflessione e di scrivere, finalmente, pagine di verità. Lo ha detto, intervenendo in Aula alla Camera, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia. "Venti anni fa nella terra amica di Tunisia - ha detto Battilocchio - veniva a mancare Bettino Craxi, leader del Psi e già presidente del Consiglio, costretto all'esilio come unico capro espiatorio di quell'infame e dolorosa pagina mediatico-giudiziaria sulla quale, prima o poi, la Storia si incaricherà di fare luce. Come ogni anno - ha aggiunto Battilocchio - mi recherò ad Hammamet dove, all'ombra della Medina, riposa il leader coraggioso e audace, profondamente innamorato della libertà che difese e promosse con passione, in Italia come in ogni angolo del mondo, a est come ad ovest, dal Sud America all'Europa orientale comunista. Un innovatore, un modernizzatore che seppe infrangere totem e dogmi apparentemente intoccabili lanciando una stagione che vide la nostra Italia tra le grandi". (segue) (Rin)