Craxi: Battilocchio (FI), fu patriota vero, si apra riflessione e si scriva finalmente pagina di verità (2)

- "Un patriota vero - ha detto ancora Battilocchio - che ebbe il coraggio di schierarsi, da socialista e riformista, a favore degli euromissili, a difesa della minaccia sovietica e, al contempo, fece capire chiaramente agli americani, a Sigonella, che l'Italia non poteva accettare il ruolo di potenza a sovranità limitata. Quanta nostalgia per quegli anni e per l'Italia a testa alta e con la schiena dritta, protagonista in Europa, nel Mediterraneo, nel Mondo", ha continuato Battilocchio. "Ho la speranza che anche in quest'Aula, che ascoltò in silenzio i suoi ultimi storici discorsi, si apra una riflessione e si scrivano finalmente pagine di verità, senza risentimenti. Per comprendere meglio il passato e, come diceva un vecchio slogan del Psi, per 'costruire il futuro'. Porterò con immutata emozione anche quest'anno un mazzo di garofani rossi sulla piccola lapide all'ombra della Medina di Hammamet su cui è scritto 'La mia libertà equivale alla mia vita'", ha concluso Alessandro Battilocchio intervenendo in Aula alla Camera. (Rin)