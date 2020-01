Migranti: Molinari (Lega), Lamorgese vuole sanatoria, Italia rischia caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, denuncia che "dopo avere riaperto i porti, il ministro Lamorgese parla di ampia regolarizzazione degli immigrati in Italia. Si tratta di una sanatoria. Sbarchi, permessi di soggiorno per tutti, ritorno al business dell’accoglienza, via i decreti Sicurezza e perfino la Bossi-Fini. Il Movimento cinque stelle - continua Molinari - si sta rimangiando tutto quello che ha fatto in 14 mesi con la Lega. Sull’immigrazione il governo vuole riportarci al caos, dopo gli straordinari risultati ottenuti dalla Lega e da Matteo Salvini che avevano fermato gli sbarchi e il business". (Rin)