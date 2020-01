Scuola: in istituto romano alunni divisi per classe sociale, presentazione rimossa

- “La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso”. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato così, oggi, il caso dell’Istituto comprensivo romano di via Trionfale, composto da quattro plessi situati nel territorio dei municipi XIV e XV di Roma e in cui – come si evince dalla descrizione sul sito ufficiale della scuola – viene effettuata una distribuzione degli alunni secondo l’estrazione sociale. “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto – si legge sul sito dell’Ic - mentre il plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)”. (segue) (Com)