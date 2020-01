Scuola: in istituto romano alunni divisi per classe sociale, presentazione rimossa (2)

- “Mi auguro che l'istituto romano ci possa dare motivate ragioni di questa scelta che comunque non condivido”, ha sottolineato il ministro in un tweet. Successivamente la descrizione, che ha sollevato l’indignazione di altre istituzioni e partiti politici, è stata rimossa. Per la sindaca di Roma Virginia Raggi è "intollerabile che gli studenti dell’Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma vengano suddivisi per censo” perché “discriminare e creare barriere è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere un insegnamento corretto, responsabile e inclusivo". I consiglieri del Pd del Campidoglio si sono detti “indignati e basiti nel leggere la presentazione” perché “il lessico usato suscita sconcerto, un linguaggio discriminatorio e inaccettabile”. Anche la Lega di Roma ha espresso indignazione attraverso il consigliere capitolino Davide Bordoni che ha parlato di “una presentazione di cattivo gusto perfino in epoca medioevale”. Indignazione infine è stata espressa dalla Flc Cgil di Roma e Lazio. In una nota il segretario Alessandro Tatarella condanna “fermamente il carattere classista che si evince dalla presentazione. È inaccettabile che ancora nel 2020 si facciano differenziazioni in base al rango socio economico”. (Com)