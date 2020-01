Rai: Airola (M5s), cambiare metodo su carriere e compensi

- Il senatore del Movimento cinque stelle Alberto Airola, in occasione dell'audizione di Felice Ventura, direttore Risorse umane e organizzazione della Rai, davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza Rai, ha sottolineato: "Oggi parliamo di 250 giornalisti da stabilizzare in Rai per cui sono arrivate 327 domande che saranno vagliate. Ma sono convinto che il nodo da sciogliere sia sul metodo, che va cambiato per arrivare ad avere un quadro definito su carriera e compensi, che sia uguale per tutti in base ai ruoli che si ricoprono. Oggi - spiega in una nota - c'è una situazione complessa, con 13 mila dipendenti si nuota in un mare magnum, ma non vorrei si continuasse con un sistema di caselle dove si mettono o si tolgono persone per vincoli diversi dalla meritocrazia e dalla competenza". L'unica soluzione, continua Airola, "è andare verso una nuova modalità della gestione delle risorse umane. Perché uno può comprare mille macchine e investire nella tecnologia, ma se ci sono persone valide non se ne fa nulla". Quindi, Airola aggiunge: "Ventura ha snocciolato alcuni numeri che però risulterebbero diversi da quelli della Corte dei Conti secondo cui nel 2017 il trend di nuove vertenze avviate nell’anno è stato pressoché identico a quello degli anni precedenti. Parliamo di una nuova vertenza di lavoro ogni 2 giorni o poco più. Sono dati che vanno chiariti. Per questo - conclude il senatore M5s - chiederò all'amministratore delegato Fabrizio Salini numeri più aggiornati sul numero di cause avviate dai dipendenti nel 2018 e 2019 e quali misure siano state intraprese per arginare questo inquietante fenomeno che finisce per fare solo le fortune economiche degli studi legali esterni". (Com)