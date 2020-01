Honduras: nuova carovana di migranti in viaggio verso Stati Uniti (2)

- Lo scorso luglio Guatemala e Stati Uniti hanno firmato un accordo in materia di asilo. Si tratta del cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo, firmato dal segretario alla Sicurezza nazionale Kevin McAleenan e da un alto funzionario guatemalteco nello Studio Ovale, mira a limitare le domande di asilo statunitensi provenienti dall'America centrale. (segue) (Mec)