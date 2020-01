Cultura: Bergamo, impegno per progressivo recupero stanziamenti previsti (2)

- Il vicesindaco esprime "fiducia" nei confronti dell'Assemblea capitolina e si dice certo che l'Aula "vorrà sostenere l'assegnazione delle risorse necessarie per gli importanti interventi che la commissione stessa ha voluto oggi richiamare. L'iniziativa della commissione consiliare e della presidente Guadagno rafforza la mia fiducia nella determinazione dell'assemblea a continuare nel percorso intrapreso di sostegno agli interventi di recupero del patrimonio culturale della città. Impegno peraltro confermato sul fronte delle attività per cui lo stesso bilancio, appena approvato, stanzia oltre trecento milioni nel triennio". (Com)