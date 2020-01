Regioni: Fontana, 50esimo occasione per ammodernarle verso autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bello ripercorrere l'operato delle Regioni in questi 50 anni, ma è necessario pensare ai futuri 50 perché c'è tanto lavoro da fare: in tema di riforme istituzionali e anche ridistribuzione dei poteri, come ad esempio rivalutando il ruolo delle Province. Quindi quest'anno di celebrazioni deve essere un'occasione per comprendere come dare più responsabilità alle amministrazioni regionali, ammodernarle e renderle capaci di affrontare le sfide future. Per Regione Lombardia questo si traduce in una parola: Autonomia!" Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seduta della Conferenza Stato-Regioni, a Palazzo Chigi, organizzata per la ricorrenza del cinquantenario delle Regioni. (com)