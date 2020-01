Terremoto: Tesei, da Conte buone rassicurazioni, ma decreto legge carente

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassicurato i presidenti delle Regioni terremotate del centro Italia sui tempi della rimozione delle macerie. A riferirlo il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, lasciando Palazzo Chigi, dopo l'incontro avuto, insieme agli altri presidenti di Regioni del centro Italia, con il premier Conte al termine della Conferenza Stato-Regioni . "Il terremoto è un'emergenza infinita e non possiamo trattarlo come una cosa ordinaria - ha spiegato Tesei - . Il presidente del Consiglio Conte è stato molto disponibile. Quindi, abbiamo parlato di come veramente ripartire, perché, purtroppo, siamo bloccati nuovamente, in quanto non era stato adottato un provvedimento di proroga dei depositi temporanei dei rifiuti per lo smaltimento delle macerie. Il premier Conte ci ha dato buone rassicurazioni di stringere i tempi per questa situazione. Mentre, per il commissario ci farà sapere. Nel decreto terremoto - ha concluso Tesei - , purtroppo, mancano alcune cose. Ho sollevato un problema che va risolto, altrimenti, se non riavviamo la ricostruzione, pubblica e privata, rischiamo di far definitivamente spopolare questi territori colpiti dal sisma, sarebbe un danno che non ci possiamo permettere". (Rer)