Scuola: Gilda insegnanti, istituti devono esprimere valori Costituzione, non discriminazioni

- Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, interviene in merito alla vicenda della scuola romana che nella presentazione, poi rimossa, online parlava di una suddivisione per classe sociale degli alunni nei diversi plessi. “La scuola pubblica statale - dichiara Di Meglio - non è un’azienda che fornisce un servizio con l’obiettivo di soddisfare le richieste dell’utenza per conquistare il posto migliore nel mercato. La scuola pubblica statale è un’istituzione della Repubblica la cui legge fondamentale è la Costituzione italiana. L’autonomia scolastica deve, dunque, realizzarsi nell’ambito del dettato costituzionale e non può in alcun modo trasformarsi in una licenza di sparare parole così discriminatorie come quelle utilizzate dall’Ic via Trionfale di Roma per presentare nel sito internet i suoi plessi scolastici”. “La scuola pubblica statale - conclude il coordinatore nazionale della Gilda - deve essere luogo dove vengono trasmessi i valori costituzionali, incluso quello dell’eguaglianza dei cittadini”.(Com)