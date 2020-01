Roma: allarme bomba in palazzo del quotidiano La Repubblica (2)

- A quanto si è appreso alla centrale dei carabinieri è giunta una segnalazione relativa alla presenza di un ordigno nella sede romana del quotidiano La Repubblica in via Cristoforo Colombo 90. Sul posto ci sono, oltre ai Vigili del fuoco, anche gli artificieri della Polizia ed è in corso un’operazione di bonifica per la ricerca di un eventuale ordigno esplosivo. Il palazzo è stato evacuato e al momento si attende l’esito delle verifiche.(Rer)