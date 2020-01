Napoli: rinviata iniziativa Nuove Socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Nuove Socialità sul tema "Contratti gialli o regole ingiallite?", in programma per domani a Napoli, e' rinviata, per motivi organizzativi, ad altra data. Lo hanno fatto sapere in una nota gli organizzatori. (Ren)