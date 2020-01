El Salvador: polizia, numero omicidi ridotto di oltre il 50 percento nei primi 15 giorni dell'anno (3)

- Anche il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Rogelio Rivas, ha rivendicato la riduzione degli indici di mortalità violenta come un successo del governo. "L'anno si è chiuso con il mese meno violento dagli accordi di pace, al termine di un periodo di progressivo calo della violenza a partire dall'inizio dell'amministrazione del presidente Nayib Bukele. Abbiamo recuperato la sicurezza e la tranquillità dei salvadoregni", scriveva su Twitter. "Adesso mettiamo definitivamente da parte la stagione di tregue e patti oscuri per dare spazio solo al Piano di controllo territoriale, che dall'avvio ha portato a un calo degli omicidi nel paese del 60 per cento. In questo 2020 lavoreremo sodo per dare risultati migliori", concludeva. (segue) (Mec)