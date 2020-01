Riforme: D'Incà, commissione Senato approva ddl di modifica età per votare, rispettiamo impegni

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, segnala che "la commissione Affari costituzionali del Senato ha appena approvato il ddl per modificare l'età per votare per la Camera alta, che passa da 25 anni a 18, e quella per candidarsi, che scende da 40 a 25" e su Twitter commenta: "Rispettiamo gli impegni presi, avanti con il cronoprogramma delle riforme". (Rin)