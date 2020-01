Argentina-Bolivia: stampa, governo avrebbe invitato Morales a moderare toni polemici

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha invitato l'ex presidente boliviano Evo Morales a moderare i toni delle dichiarazioni politiche, ritenuti non compatibili con lo status di rifugiato di cui gode a Buenos Aires. Lo scrive il portale argentino "Infobae" a seguito della polemica nata con l'invito di Morales a creare "milizie armate" in Bolivia analoghe a quelle operanti nel Venezuela di Nicolas Maduro. Secondo quanto scrive la testata, due emissari del governo argentino avrebbero incontrato Morales in privato, consegnandogli un messaggio non equivoco della Casa Rosada. "L'Argentina non approva le milizie armate popolari perché totalmente contrarie allo spirito democratico della convivenza pacifica all'insegna dei diritti umani universali". (segue) (Abu)