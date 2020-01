Argentina-Bolivia: stampa, governo avrebbe invitato Morales a moderare toni polemici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti "qualificate" del governo argentino, scrive ancora "Infobae", segnalano che Fernandez - esponente di una famiglia politica di certo non ostile ai governi neosocialisti della regione - era infastidito dalle parole di Morales ma non intendeva rendere pubblico il malessere, per non "fare il gioco" dell'attuale governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez, che da Buenos Aires definito "una dittatura". Gli emissari del presidente argentino avrebbero ricordato a Evo che le parole sulle "milizie armate" mettono il paese che gli ha offerto rifugio in una posizione "scomoda". Di più, prosegue il portale, a Morales sarebbe stato spiegato che la scelta di accoglierlo ha comportato per Buenos Aires un "costo politico internazionale" che andava rispettato. L'ex presidente boliviano, conclude "Infobae", avrebbe compreso le ragioni esposte e promesso di abbassare i toni. (segue) (Abu)