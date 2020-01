Argentina-Bolivia: stampa, governo avrebbe invitato Morales a moderare toni polemici (3)

- Lo scambio si sarebbe prodotto prima che il ministero degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, chiedesse all'omologo argentino una condanna alle parole di Morales. Una lettera cui il governo argentino, scrive ancora "Infobae", non ha ritenuto di dover rispondere: "Non risponderemo nulla e non riconosciamo nessuna lettera del governo de facto", fanno sapere dalla Casa Rosada. Secondo quanto afferma Longaric le affermazioni dell'ex presidente boliviano costituiscono un "incitamento alla violenza" contro l'attuale governo Anez e rappresentano "un grave delitto di sedizione e di eversione armata contro la sicurezza e la sovranità dello Stato". "Morales si protegge dietro la figura del rifugiato e incita all'odio, alla discriminazione, alla violenza, la sovversione e il terrorismo", ha detto Longaric. (segue) (Abu)