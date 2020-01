Argentina-Bolivia: stampa, governo avrebbe invitato Morales a moderare toni polemici (4)

- A inizio settimana Morales aveva parlato della necessità di creare "milizie armate", sul modello di quelle presenti nel Venezuela di Nicolas Maduro, nel caso di un suo rientro in patria. "Se dovessi tornare in Bolivia, o dovesse tornare qualcuno, occorre organizzare, come in Venezuela, le milizie armate del popolo", ha detto Morales nel corso di una intervista rilasciata a radio "Kawsachun Coca". Parole che avevano già spinto il governo Anez a promuovere una nuova azione penale nei confronti dell'ex capo dello stato. Le dichiarazioni di Morales, ha denunciato il ministro della Giustizia Alvaro Coimbra, incitano a delinquere, generare "sedizione e terrorismo di stato" nel paese. "Morales ancora una volta lancia un appello al disordine sociale. I boliviani vogliono la pace, un paese con sviluppo. Come governo abbiamo l'obbligo di garantire la stabilità e la pace di tutti i boliviani", ha detto il ministro. (segue) (Abu)