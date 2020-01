Argentina-Bolivia: stampa, governo avrebbe invitato Morales a moderare toni polemici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista al centro della polemica, Morales ha fatto capire che un'organizzazione diversa avrebbe potuto dare risposte più efficaci alla crisi che ha provocato a novembre 2019 le sue dimissioni. "Perché a fronte di questo colpo stato, tra i movimenti sociali e il governo (da lui presieduto) abbiamo avuto molte riunioni, ma ci siamo fidati molto, un errore clamoroso, e non avevamo un piano 'B'", ha detto l'ex capo di stato. La "Milizia bolivariana" del Venezuela è composta da civili in riserva, ex militari e ufficiali ed è una delle cinque componenti delle forze armate locali. Alla "milizia" viene riconosciuto il ruolo di cinghia di trasmissione tra la popolazione e l'esercito, a presidio dell'ordinamento statale. (segue) (Abu)