Argentina: infrastrutture, governo punta a rescindere contratti su opera da 1,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da una parte l'attuale governo si dichiara nell'impossibilità di portare avanti l'opera di infrastruttura, d'altra parte è consapevole dei rischi che implica la rottura degli impegni assunti dal precedente esecutivo di Mauricio Macri. "Voglio essere molto prudente riguardo questa situazione per non generare danni all'erario pubblico", ha dichiarato Meoni. Il ministro ha quindi ammesso che si sta valutando l'impatto giuridico ed economico della revisione dei contratti e dei pagamenti delle opere già eseguite e che il governo punta a pagare una penale ragionevole. "Ci sono tre livelli di analisi: uno di tipo tecnico su come si risolve e si prosegue l'opera; uno di carattere giuridico, circa la possibilità di rescissione; ed uno di carattere economico per la definizione di una cifra ragionevole". (segue) (Abu)