Milano: Limonta presenta nuovo database per gestire interventi nelle scuole

- "Un incontro positivo che vorrei riconvocare nel giro di qualche mese per fare il punto sulla nuova metodologia di lavoro avviata. Ai presidenti di Municipio ho illustrato i nuovi strumenti che abbiamo messo in campo e gli obiettivi che vogliamo raggiungere che sono, in estrema sintesi, accessibilità e trasparenza, abbattimento dei tempi per la realizzazione degli interventi e dialogo con tutti gli attori in campo, dai dirigenti scolastici ai genitori". Con queste parole l'assessore all'Edilizia Scolastica Paolo Limonta ha commentato l'incontro con i presidenti di Municipio che si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Marino. All'incontro l'assessore ha anche presentato le novità già in campo, in continuità con quanto già realizzato dall'assessora Galimberti, e quelle in arrivo nei prossimi giorni. Da lunedì prenderanno servizio in tutti i Municipi i nove direttori operativi di MM che saranno l'interfaccia diretta con la direzione dell'Edilizia scolastica per tutti gli interventi necessari nelle loro zone. A loro sarà chiesto un resoconto mensile per tracciare i passi fatti e tenere sotto controllo le questioni più complicate. "Le nuove deleghe uniscono sotto lo stesso Assessorato tutto ciò che riguarda gli edifici scolastici, dall'edilizia agli impianti al verde - ha detto l'assessore Limonta - e avere un referente diretto in ogni Municipio permetterà agli uffici di monitorare e tracciare richieste e interventi". A febbraio sarà anche online un nuovo database basato sul CRM per gestire in modo più efficace gli interventi nelle scuole. Il nuovo sistema sarà in grado di mostrare tutte le richieste effettuate e tracciare, per ognuna di esse, lo stato dei lavori in modo che tutti gli operatori possano sapere a che punto è la questione che a loro interessa. (segue) (com)