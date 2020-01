Milano: Limonta presenta nuovo database per gestire interventi nelle scuole (2)

- Sono abilitati all'accesso a questo nuovo sistema, oltre ovviamente agli uffici dell'edilizia scolastica, anche i direttori scolastici, i presidi, le posizioni organizzative delle scuole dell'infanzia e i direttori e i presidenti dei nove Municipi. Questo non solo permetterà una maggiore trasparenza, ma anche una maggiore efficienza. Ogni scuola sarà in grado di capire a che punto è la sua segnalazione e tutti gli operatori avranno sotto mano la situazione reale di tutte le richieste, facilitando il loro lavoro. Il terzo obiettivo presentato dall'assessore Limonta è il dialogo con tutti gli attori in campo. Dopo quello con i presidenti, sono previsti incontri aperti ai cittadini in tutti i Municipi (il primo la settimana prossima in zona 5). Presto saranno organizzati anche delle riunioni con i dirigenti scolastici, successivamente con le Posizioni Organizzative delle scuole d'infanzia e infine con i rappresentanti dei genitori. "Trasparenza e dialogo - ha spiegato l'assessore - sono fondamentali per capire le esigenze dei genitori e dei loro figli e permettere ai tecnici dei settori coinvolti di realizzare interventi che possano soddisfare le richieste. Nello stesso tempo il confronto permette anche di spiegare le procedure e i tempi necessari per ogni intervento, non sempre comprensibili a tutti. Lo scopo è lavorare insieme per una scuola più sicura e più bella, a misura di bambino". (com)